Спасатели жалуются на неподготовленных туристов.

Только в период с 21 июня по 23 июля этого года в итальянских горах погибли 83 человека, еще пятеро - пропали без вести.

Руководитель Национальной службы горного спасения Маурицио Деллантонио в интервью Corriere della Sera рассказал, что в середине июня, когда у школьников начались каникулы, горы заполонили люди. По его словам, в 60% случаев жертвами становятся туристы, остальные 40% - альпинисты, велосипедисты и парашютисты:

"Почти три смертельных случая в день, мы имеем примерно на 20% больше вызовов, чем в среднем. Я не помню такого лета, с таким количеством погибших в горах. Мы пересекли все границы".

Деллантонио вспомнил, как недавно спасатели помогли 30-летнему повару, который решил после работы подняться на вершину Palla Bianca (3600 метров). На высоте 3100 метров он вызвал помощь, потому что замерзал в кроссовках.

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Также мужчина рассказал, как в прошлом году турист поднялся на железную лестницу над перевалом Сан-Пеллегрино с дочерью на руках. "Он не был привязан, а внизу было 50 метров пустоты. На следующий день я достал его номер и позвонил ему. "Мой дорогой, - сказал я ему, - так нельзя. Тебе повезло, ты чудом остался жив".

На днях в долине Аоста заблудился 15-летний подросток, впоследствии его нашли мертвым. По мнению главы спасательной службы, на молодежь сильно влияют социальные сети - если кто-то хвастается, что добрался до вершины, другие также пытаются, даже не подготовившись к восхождению.

Кроме того, глава службы пожаловался, что некоторые люди отказываются платить за спасательные операции. "В Трентино платят 750 евро за человека, в Венето - даже до тысячи, если вас спасают невредимым. Половина тех, кого мы спасаем, отказывается платить. Даже когда вы фактически спасли им жизнь", - добавил он.

Отвечая на вопрос, что надо взять с собой в горы, Деллантонио напомнил о воде, еде, очках и сменной одежде. Также он советует внимательно следить за погодой, поскольку сильные ливни могут размыть тропы:

"Только каждый второй турист берет с собой плащ или накидку. Конечно, нужно убедиться, что мобильный телефон заряжен и на нем установлено приложение "GeoResQ". Оно работает очень хорошо".

Отдых в Италии

Напомним, в Италии ввели плату в размере 5 евро для туристов, которые хотят пройтись по общественной пешеходной тропе в Доломитовых Альпах. Такой шаг местные фермеры использовали как форму протеста против чрезмерного наплыва посетителей.

Эта тропа ведет к смотровому пункту с впечатляющими видами на горный массив Одле и с каждым годом привлекает все больше туристов. Как-то только за один день по ней прошли около восьми тысяч человек.

А в Венеции даже предприниматели, чья прибыль напрямую зависит от туристов, начали выступать за более жесткие ограничения для посетителей города.

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