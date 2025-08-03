Несмотря на то, что технологии бронирования давно существуют, современные истребители оставляют свои кабины уязвимыми - не из-за халатности, а из-за стратегического расчета.

Когда вы смотрите фильмы и видите, как пилоты летают на молниеносно быстрых истребителях, вполне логично возникает вопрос: почему их кабины не делают пуленепробиваемыми? На первый взгляд, такая модернизация могла бы сохранить множество жизней. Но ответ на этот вопрос кроется в инженерном балансе между весом, маневренностью, видимостью и реальными угрозами в воздухе, пишет Slash Gear.

Вес - главный враг истребителя

Бронирование, хоть и доступно технически, добавляет критическую массу. Например, F-22 Raptor весит более 37 тонн в полной боевой нагрузке. Любое дополнительное отягощение - это потеря скорости, маневренности и увеличение расхода топлива. А это уже - вопрос выживания пилота в реальном бою. Именно поэтому разработчики выбирают не броню, а чрезвычайную маневренность и скорость.

Купола истребителей изготавливают не из обычного стекла, а из высокотехнологичных композитов, которые выдерживают давление, удары, ультрафиолетовое излучение и даже столкновение с птицами на скорости более 1000 км/ч. Добавление пуленепробиваемых элементов снизит прозрачность и увеличит риск потери видимости - критического преимущества в бою. К тому же некоторые кабины имеют уникальные свойства - например, "золотое" покрытие F-22 для незаметности или взрывной подрыв кабины для быстрого катапультирования.

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В воздухе важнее ракеты, а не пули

Современный воздушный бой почти не предусматривает ближних атак с использованием пулеметов. Сегодня основное оружие истребителей - ракеты, которые запускают на десятки километров еще до того, как пилоты увидят друг друга. F-35A, например, имеет всего 182 снаряда для пушки - буквально три коротких нажатия на крючок. Вероятность прямого попадания пули в кабину мизерная.

Исключения из правил

Лишь отдельные модели имеют броню - и то не истребители. Легендарный A-10 Warthog, выполняющий атаки на малой высоте, имеет титановую капсулу вокруг пилота, прозванную "титановой ванной". Еще одно исключение - российский Су-34, который также имеет элементы бронирования. Но в целом ни F-15, ни МиГ-35, ни Chengdu J-20 не имеют пуленепробиваемых кабин, и это вряд ли изменится в ближайшее время.

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