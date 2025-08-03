Певица называет развязанную Россией войну против Украины "просто ссорой".

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился еще одним фото из личного архива, на котором он запечатлен с предательницей Таисией Повалий. Снимок он опубликовал в своем Instagram.

"1996 год, еще не "золотой голос Украины", еще не предательница, но уже и не начинающая, а набирающая популярность Таисия Повалий. Пройдет много лет, и за измену Родина ее проклянет", - подписал он снимок.

Пользователи в комментариях не сдерживали возмущения:

Видео дня

"Чудовище, еще тогда в человеческом облике", "Она похожа на лису из "Приключения Буратино", всегда была хитрой", "Мэрилин Монро курильщика", "Предательница и запроданка, а выбор у нее был…", "Только сейчас заметила, что оно косило под Мерлин Монро, родинку поставило. И тогда под кого-то косило, и сейчас ничтожное", "Тьфу на нее 3 раза". "Война показала, ху из ху".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении 34 предателей Украины государственных наград. В списке была и Таисия Повалий.

До этого Высший антикоррупционный суд конфисковал у Повалий BMW, имущество в Украине и права на 9 песен.

Вас также могут заинтересовать новости: