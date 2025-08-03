НАТО рассматривает размещение корпуса войск у границ России

Предполагается создание инфраструктуры для 100-200 человек, в частности штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.

НАТО рассматривает возможность размещения немецко-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии - страны, которая граничит с Россией.

Как сообщил министр обороны Ханно Певкур в комментарии ERR, окончательное решение о размещении сил в Эстонии будет принято в течение текущего года. Если оно будет положительным, силы будут базироваться в городе Пярну.

Речь идет о важной части более широкого стратегического плана НАТО, который охватывает зону ответственности, включающую и Балтийский регион. Предполагается создание инфраструктуры для 100-200 человек, в частности штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.

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"Это коснется не только наших союзников, которые выполняют командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - заявил Певкур.

Также отмечается, Пярну имеет соответствующую инфраструктуру, ведь рядом есть порт, аэродром, железная дорога и шоссе. Кроме того, он близко к Риге. Нас этот проект планируют выделить 17 млн евро.

Угроза войны Россия-НАТО

Как заявил ранее глава ГУР Кирилл Буданов, задача номер один программы перевооружения России - это подготовить ее к войне с НАТО на 2030 год.

"Задача номер один, прописанная в этом системном документе, - это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все действия и все бюджеты", - сказал он.

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