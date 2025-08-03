Его советник говорит, что Индия находится почти на одном уровне с Китаем по объемам закупки российской нефти.

Советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании российской войны против Украины путем закупки нефти у Москвы.

Как пишет информационное агентство Reuters, Миллер является одним из ближайших и самых влиятельных помощников Дональда Трампа. Обвинения в сторону Нью-Дели прозвучали в эфире программы "Sunday Morning Futures". В то же время советник американского лидера отметил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди:

"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия практически наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это поразительный факт".

Источники в правительстве Индии рассказали агентству, что, несмотря на угрозы Вашинтона, власти страны продолжат покупать нефть у Российской Федерации.

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Санкции против стран, которые покупают российскую нефть

Напомним, на днях вступил в силу 25% таможенный тариф на товары из Индии, введенный из-за ее закупок военной техники и энергоносителей у России.

Кроме того, уже 8 августа истекает срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул Москве. Если Кремль не согласится на прекращение войны, Трамп пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Вторичные санкции могут коснуться не только Индии, но и Китая и Бразилии. Пекин уже неоднократно обвиняли в помощи российской военной машине.

Недавно американский министр финансов Скотт Бессент прямо предупредил китайскую сторону, что страна может столкнуться с высокими пошлинами, если продолжит покупать нефть из России.

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