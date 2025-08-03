Певица призналась, что научилась ценить свою силу и уязвимость.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер откровенно призналась, как изменила отношение к себе после развода со скандальным блогером Александром Волошиным, который сбежал из Украины.

"Для меня этот период был прежде всего временем глубокого исследования себя. После развода я наконец смогла остановиться, взглянуть внутрь и начать любить себя по-настоящему. Именно эта любовь к себе стала для меня основой больших трансформаций. Я изменила отношение к себе, научилась ценить свою силу и уязвимость. И это, наверное, самая важная любовь, которая может быть в жизни", - отметила Тринчер в интервью 24 каналу.

Певица также ответила на вопрос, занято ли ее сердце сейчас:

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"Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное - время покажет".

Кроме того, исполнительница поделилась, что знает, как это – не верить в себя и не чувствовать поддержки.

"Как это - обесценивать себя, бояться быть "слишком", стесняться мечтать. И я очень хорошо помню тот момент, когда мне так не хватало хотя бы одной фразы поддержки, хотя бы одного примера, что можно иначе. Поэтому, когда я выхожу на сцену и вижу в зале глаза девушек и женщин - я обращаюсь именно к ним. Потому что я тоже была в этих глазах. И я хочу, чтобы через музыку, через мои месседжи они слышали не только песню, но и разрешение жить громко, хотеть много, быть чувствительной и сильной одновременно", - добавила певица.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала о своем отношении к материнству и планах на будущее.

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