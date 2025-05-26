Православные верующие с нетерпением ждут этих летних праздников.

Медовый, Ореховый и Яблочный Спас каждый год наступают именно летом. Переход украинцев на новый календарь ПЦУ в 2023-м году изменил даты привычных всем великих праздников, но незначительно - всего на 13 дней. Так или иначе, этим летом православные будут отмечать Три Спаса, а когда именно - читайте в материале.

Интересный факт: слово "спас" происходит от слова "спаситель", то есть, Иисус Христос. Некоторые языковеды считают, что "спас" означает "спаси себя сам", и это можно сделать, употребляя в пищу тематические для праздника продукты.

Когда Медовый Спас 2025

Первый праздник, который раньше верующие встречают 1 августа, но раньше отмечали 14-го - Медовый Спас, он также называется "Первый Спас", "Маковый Спас", "Спас на воде" или "Маковей". Он приурочен к великому церковному событию - Изнесению честных древ Животворящего Креста Господня. В греческом часослове 1897 года сказано, что в 9 веке жителей Константинополя часто "косили" разные болезни, пик их приходился на август. Именно тогда церковью было принято решение выносить крест, на котором был распят Иисус Христос, на улицы и проносить его по всем улицам, чтобы исцелить людей.

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В эту же дату начинался Успенский пост - он длился две недели вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Позднее традиция происхождения Креста Господня перекочевала из Константинополя в другие страны и города, а кроме того, церковнослужители освящали питьевую воду в колодцах, читали молитвы над реками и озерами, чтобы люди могли искупаться сами и даже вымыть скот в чистой целебной воде. Именно по этой причине в народе появилось название праздника "Спас на воде".

Так что, важную дату отмечали и отмечают по сей день все - и в церкви, и в народе. Именно Медовый Спас был отправной точкой для пасечников - считалось, что ульи уже наполнены - можно собирать мед и освящать его в храме. Маковый Спас же потому, что к этому времени уже созревал мак, его собирали и употребляли в пищу.

Когда Яблочный Спас 2025

Второй по очередности большой церковный праздник - Яблочный Спас 2025, он наступает почти сразу после первого - 6 августа по новому календарю и 19 августа по старому. У этого праздника нет никаких альтернативных общепринятых названий, разве что иногда в определенных регионах можно услышать "Великий Спас" или "Второй Спас". По церковной традиции в эту же дату отмечается Преображение Господне - день, когда Учитель явился к своим ученикам после смерти.

В народе этот праздник, согласно поверьям, означает, что природа уже готовится к осени, а еще Яблочный Спас подсказывает людям, что можно собирать яблоки. Интересно, что в католицизме праздник толком не отмечают, зато православные христиане встречают его с размахом - освящают урожай в храмах, а затем едят фрукты в свежем виде, добавляют в выпечку и даже консервируют на зиму.

Издавна крестьяне верили в различные народные приметы - одна из них гласит, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки и блюда из них. Существует легенда, будто бы погибшим детям, чьи родители не употребляют яблок до Спаса, на "том свете" в праздник дают угощения, а малыши, у которых мама и папа на земле проигнорировали запрет, остаются без лакомства.

Женщинам, потерявшим детей, народные традиции советуют купить или собрать несколько яблок, освятить их в храме, а затем отнести на могилу своего ребенка или любого другого. Кстати, так делали крестьяне издавна - приносили освященные фрукты на кладбище своим родственникам.

Когда Ореховый Спас 2025

Третий Спас, последний, в этом году наступает 16 августа по календарю ПЦУ и 29 августа по старому стилю. В церковном календаре праздник называется "Спас Нерукотворный", иногда используется слово "образ". То есть, что-то, что было сотворено не руками человека. Речь идет об изображении Иисуса Христа на полотне, причем, некоторые искусствоведы считают, что этот образ возник чудесным образом - его никто из художников не создавал.

Справедливости ради стоит заметить, что это событие хоть и считается великим чудом, но торжеством как таковым не является в отличие от, например, того же Преображения Господня - двунадесятого праздника.

Тем не менее, Ореховый Спас в народе все-таки знают, называя его иногда "Спас на полотне", "Холщовый" или "Хлебный Спас". Православные верующие помнили, что в этот день необходимо испечь хлеб из зерна нового урожая, а затем освятить его в церкви. Также можно отнести в храм колосья пшеницы, холсты, отрезы натуральной ткани - льна или хлопка.

Уже на следующий день после Орехового Спаса можно идти в лес и собирать орехи, особенно лещину, сеять озимые сорта пшеницы, продавать домотканые холсты. Больших гуляний не устраивают, особенно в деревнях - люди знают, что лето уходит, поэтому начинают готовиться к зиме - делают овощные и фруктовые заготовки, готовят дом, сад и скот к зимовке.

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