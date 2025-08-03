Дипломат объяснил, как правильно реагировать на громкие заявления и решения Трампа

Валерий Чалый говорит, что надо смотреть на процессы, которые продолжаются параллельно с многочисленными заявлениями президента США.

Информационный фон, который создает президент США Дональд Трамп, постоянно меняется. Кое-где это создает впечатление, что США отошли от своей поддержки Украины. Однако, общая стратегия США остается проукраинской. Об этом председатель правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый рассказал в интервью Еѕргеѕо.

Он напомнил, что ультиматум президента США российским властям некоторые рассматривали с пессимистической точки зрения. Мол, российская оккупационная армия получила дополнительное время для продвижения на Донбассе.

"Говорили, что Трамп фактически дал дополнительное время Путину, так это выглядело. Но произошло изменение ситуации. Абсолютно понятно, что даже через эти 50 дней не будет никаких изменений. А главная причина (выделение дополнительного времени - ред.) - это встреча в Европе и переговоры с Китаем", - сказал Чалый.

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Он напомнил, что на начало сентября Трампа пригласили в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпина, и где также может быть Путин.

"Трампу ехать в данных условиях на такую встречу в Пекин - полностью убить свое реноме. Я думаю, что он вряд ли поедет туда, но по крайней мере сейчас началась подготовка к усилению именно американской позиции", - сказал дипломат.

Чалый добавил, что несмотря на многочисленные изменения заявлений Трампа, общая стратегия США не претерпела изменений и деньги для Украины выделяются. Для понимания ситуации он советует смотреть не на заявления, а на "факты, которые играют в пользу изменения подхода". В частности, он напомнил о выделенных Трампом средства из текущих имеющихся ресурсов на системы ПВО и согласие на закупку американских систем европейцами для Украины.

Он добавил, что считает ошибочной стратегию ограниченного давления на Россию, поскольку она "ведет только к эскалации войны, а не приближению к выходу из широкомасштабной войны".

Больше оценок Чалого о войне

Как писал УНИАН, дипломат считает, что европейские страны не заинтересованы в достижении мира в российско-украинской войне, поскольку считают, что Россия должна еще больше истощиться в Украине. Тем временем ЕС укрепляет оборону на случай атаки со стороны РФ.

Также он оценивал позицию США по Крыму. По его мнению признание Крыма российским было бы большой ошибкой, что не позволит гарантировать безопасность судоходства в Черном море.

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