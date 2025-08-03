Положение Луны в соединении с Плутоном станет символическим завершением сложного периода.

С 3 августа три знака Зодиака могут почувствовать окончание череды непростых событий. Астрологическое влияние Луны и Плутона в этот день знаменует финальную точку определенного внутреннего кризиса. Возможно, ситуация не станет сразу легче, но важно другое - ощущение, что вы больше не стоите на месте. "Черная полоса" позади. Приходит облегчение, осознание и чувство внутренней силы, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Раки, вы уже прошли достаточно - ваше терпение и сила были на пределе. Но наконец-то начинается новый этап: давление спадает, и вы снова чувствуете, что можете дышать полной грудью. Астрологическая картина 3 августа подсказывает, что все, через что вы прошли, подходит к логическому завершению. Главная перемена - в вашем восприятии будущего. Все выглядит иначе: более светло, ясно и воодушевляюще. Вы, наконец, почувствуете свободу от тяжести прошлого. Теперь вы готовы пускать в свою жизнь радость и вдохновение. Это начало чего-то хорошего.

Дева

Вы много старались, Дева, и, возможно, чувствовали разочарование из-за того, что результат не оправдал ожиданий. Но то, что казалось провалом, на самом деле стало ценным опытом. 3 августа, под влиянием Плутона, приходит осознание - все происходящее имело смысл. Сейчас это видно особенно четко, и вы можете извлечь из этого максимум пользы. Завершение этой истории дает вам внутреннее спокойствие. Вы не хотите больше жить в страданиях, и потому выбираете обновление. Это решение - зрелое и правильное. Все идет в нужном направлении.

Рыбы

Ваш путь был непростым, Рыбы. Многое пришлось преодолеть, но вы справились и стали сильнее. Сейчас вы находитесь по другую сторону кризиса, и с каждым днем все становится светлее. Плутон символизирует глубокую трансформацию. Раньше вы могли видеть только трудности, но теперь приходит понимание: разрушение тоже часть роста. Смена перспективы дает вам мощный импульс. Теперь вы принимаете эту силу перемен. Вы отпускаете старое, перестаете держаться за боль и позволяете себе двигаться вперед. Самое ценное - вы научились доверять себе. И это начало новой, радостной главы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака начинается "белая полоса" в жизни.

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