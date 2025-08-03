Ранее стало известно, что Миша Романова рассталась с экс-советником Зеленского.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова (настоящее имя - Наталья Могиленец) поделилась откровенным признанием по случаю своего 35-летия.

"Сегодня мне 35. И я захожу в этот год с улыбкой и спокойствием. Вместо итогов - благодарность. За путь, который привел меня к себе. За людей, которые остались рядом, не потому, что было удобно, а потому, что по-настоящему. За перемены, которые когда-то пугали, а теперь стали подарками. За сердце, которое научилось не только выдерживать, но и радоваться", - написала она в Instagram.

Певица добавила, что сейчас ее сердце открыто, а путь продолжается, и он прекрасен.

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"35 - это уже не о поиске. Это о присутствии. О приходящей легкости, когда ничего не нужно доказывать. О желаниях, которые становятся реальностью, потому что уходят из сердца (теперь формулирую их внимательнее). Я знаю, чего хочу. Я знаю, что умею любить - и себя, и мир, и каждый новый день. И если это только начало, то я невероятно рада быть здесь и сейчас", - отметила Миша Романова.

Известно, что сейчас певица отдыхает с сыном во Франции.

Напомним, ранее Миша Романова раскрыла правду о разрыве с экс-советником Зеленского Алексом Роднянским. Оказалось, что исполнительница застукала своего бойфренда на сайте знакомств, еще и с фотографиями, которые ему делала:

"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года… Когда я увидела его на сайте знакомств с фото, которые делала ему нынешняя женщина".

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