Речь идет о большом озере Квебеке, которое загадочным образом пересохло почти за ночь буквально пару месяцев назад.

В мае этого года жителей близлежащего озера Ла-Руж в Квебеке ждало поразительное открытие - дорога рядом с водоемом была размыта, что побудило к расследованию, которое показало, что озеро полностью высохло почти за одну ночь.

Это необычное событие, которое эксперты описали как крайне редкое, позже было подтверждено снимками со спутника Landsat 9, на которых озеро превратилось в коричневую впадину, пишет Daily Galaxy.

Озеро Ла-Руж занимает площадь около 1,4 кв км. Внезапное исчезновение этого водоема вызвало глубокую обеспокоенность местных жителей по поводу последствий для диких животных, таких как лоси и осетровые, которые зависят от экосистемы озера.

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Исследования быстро показали, что земля под озером провалилась, создав неожиданный дренажный путь. Этот геологический сдвиг позволил воде течь в обратном направлении от своего обычного стока, направляясь в более мелкие пруды и реки, прежде чем достичь озера Лак Дода, расположенного примерно в 10 км.

Снимки, полученные Обсерваторией Земли НАСА с использованием данных спутника Landsat 9 Геологической службы США, впервые дали четкое представление об этом событии. На снимках запечатлено превращение озера в сушу. Хотя точный момент осушения остается неизвестным, эксперты полагают, что это произошло в период с 29 апреля по 14 мая 2025 года.

Ученые отметили, что спутник Landsat 9, предназначенный для изучения процессов, происходящих на планете, позволил задокументировать внезапное исчезновение озера в беспрецедентных подробностях.

Отмечается, что осушение озера Лак-Руж стало ярким примером того, насколько быстро могут меняться ландшафты.

Издание объяснило, что некоторые исследователи предполагают, что обрушение дна озера могли спровоцировать лесные пожары, сильные дожди или таяние снега. Лесные пожары в этом регионе в 2019 и 2023 годах, возможно, ослабили структуру почвы, сделав ее уязвимой к внезапному разрушению.

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