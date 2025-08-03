Бразильский мистик Атос Саломе утверждает, что президента США ждет чрезвычайная ситуация, которая может повлиять на весь мир.

Президент США Джо Байден может оказаться в центре серьезного медицинского кризиса уже этой осенью - так считает бразильский мистик Атос Саломе, которого СМИ окрестили "живым Нострадамусом". В комментарии изданию Express он заявил, что видит "внезапную чрезвычайную ситуацию, которая потребует немедленной госпитализации и вызовет тревогу как в американских, так и международных политических кругах".

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Саломе предполагает, что это событие может произойти уже между сентябрем и ноябрем 2025 года, или же не позднее 2026-го. Он отмечает, что речь может идти как о сердечном приступе, так и о серьезных осложнениях, связанных с костями - например, переломы или компрессионный коллапс позвонков, что не является редкостью в случаях прогрессирующего рака простаты.

"Этот период является критическим для эмоциональной и когнитивной стабильности Байдена. Я вижу усиление физической слабости осенью. Его команда будет вынуждена мобилизоваться за считанные часы", - добавил мистик.

Предсказание прозвучало на фоне подтвержденного диагноза: у Байдена обнаружили "агрессивную" форму рака простаты (по шкале Глисона - 9 из 10). По словам самого президента, пока болезнь не распространилась на другие органы, а его лечение предусматривает прием специальной таблетки ежедневно. После публичного выступления в мае он заверил, что "чувствует себя хорошо" и сохраняет оптимизм.

По данным Cancer Research UK, Глисон-скора 9 означает высокую степень агрессивности опухоли - следовательно, повышенный риск ее быстрого распространения. В таких случаях часто применяется интенсивное лечение: от гормональной до лучевой терапии, включая химиотерапию.

Байден серьезно заболел

Напомним, что в мае 2025 года у президента США Джо Байдена обнаружили метастатическую форму агрессивного рака простаты.

Его команда заверила, что до того момента диагноза не было, а сам Байден заявил, что чувствует себя хорошо и в шутку ответил на сомнения относительно своего состояния.

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