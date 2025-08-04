Речь идет о машинах, которые сегодня стоят на вооружении стран альянса.

С тех пор как в 1944 году Германия подняла в небо первый в мире реактивный истребитель Messerschmitt Me 262, началась новая эпоха боевой авиации, которая навсегда изменила характер войны в небе.

Сегодня реактивные истребители - это не только символ военной мощи, но и высокотехнологичные машины, которые поражают скоростью, маневренностью и вооружением. НАТО, созданное в 1949 году, объединило страны, которые совместно разрабатывают и эксплуатируют лучшие боевые самолеты мира.

Издание Slashgear собрало 10 самых быстрых истребителей западного альянса, которые сегодня стоят на вооружении.

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Boeing F-15EX Eagle II (2,5 маха)

Новейшая версия легендарного F-15, представленная в 2021 году, получила современную "начинку" и открытую архитектуру систем, что позволяет быстро обновлять программное обеспечение и вооружение. Самолет способен подниматься на высоту 18 км и нести более 13 тонн полезной нагрузки. США уже активно обновляют свой парк "пятнадцатых" до этой версии, а Польша станет первой страной НАТО в Европе, которая получит F-15EX. Максимальная скорость машины - 2,5 маха, что примерно равно 3062 км/ч.

McDonnell Douglas F-15 Eagle (2,5 маха)

Оригинальный F-15, появившийся в 1970-х, до сих пор считается одним из лучших истребителей в мире. Оснащенный двумя мощными двигателями Pratt & Whitney, он может брать до 7 тонн вооружения и остается грозной силой благодаря своим радарам и авионике.

Dassault Mirage 2000 (2,2+ маха)

Французский "Мираж" стал настоящей легендой: компактный, маневренный и способный нести ядерное вооружение. Его дельтовидное крыло обеспечивает превосходную стабильность, а двигатель SNECMA M53 позволяет летать на скорости более 2 600 км/ч. Половину из 600 построенных самолетов Франция экспортировала в другие страны.

Lockheed Martin F-22 Raptor (2,25 маха)

Raptor - первый в мире истребитель пятого поколения и одна из самых опасных машин на планете. Его "золотое" стекло кабины помогает оставаться невидимым для радаров, а скорость более 2 700 км/ч в сочетании со стелс-технологиями делает его практически непобедимым.

Eurofighter Typhoon (2 маха)

Разработанный совместно Великобританией, Германией, Италией и Испанией, этот самолет - гордость европейской авиации. "Тайфун" сочетает высокую скорость (до 2 450 км/ч), маневренность и имеет дальность более 3 700 км.

В целом же десятка самых быстрых самолетов НАТО выглядит следующим образом:

Boeing F-15EX Eagle II - 2,5 маха (примерно 3 062 км/ч) McDonnell Douglas F-15 Eagle - 2,5 маха (3 062 км/ч) Dassault Mirage 2000 - 2,2 маха (2 697 км/ч) Lockheed Martin F-22 Raptor - 2,25 маха (2 755 км/ч) Eurofighter Typhoon - 2 маха (2 450 км/ч) Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon - 2 маха (2 450 км/ч) Saab JAS 39 Gripen - 2 маха (2 450 км/ч) Boeing F/A-18E/F Super Hornet - 1,89 маха (2 315 км/ч) Dassault Rafale - 1,8 маха (2 205 км/ч) Lockheed Martin F-35 Lightning II - 1,6 маха (1 960 км/ч)

Другие интересные материалы на тему вооружений

Как писал УНИАН, украинские военные инженеры придумали, как защитить истребители F-16 от российских ракетных ударов по аэродромам. Благодаря этому ноу-хау Украина пока что не потеряла на земле ни одного такого самолета.

Также мы рассказывали, почему США отказались от производства истребителя F-20 Tigershark, который выглядел достаточно перспективной разработкой в 1980-х и имел потенциально низкую стоимость.

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