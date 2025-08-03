В случае исчезновения информации об отсрочке надо снова подать необходимые документы.

В Сети разгоняется паника, что произойдет массовая отмена отсрочек от мобилизации после 7 августа, но для этого нет никаких оснований. Об этом сказал адвокат, военный юрист Тарас Боровский в эфире "Киев24".

Он напомнил, что до 7 августа было продлено введение военного положения и мобилизации, но парламент принял следующее ее продление до 5 ноября, а президент подписал соответствующий закон.

"Конечно, они продлены, потому что война никуда не делась. Откуда-то взялась информация, что 7 августа выпадут многие мужчины из информации, что они имеют отсрочку", - отметил юрист.

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При этом Боровский отметил, что соответствующая информация может исчезнуть в любой день.

"Это может произойти 7 августа и в любой другой день", - добавил он.

При этом напомнил, что работают приложения "Резерв+" и реестр "Оберіг", в которых иногда могут быть технические сбои.

"Поэтому те, кто имеет отсрочку или право на отсрочку должны достаточно регулярно проверять сохраняется ли такая информация в приложениях "Резерв+" и реестре "Оберіг". Если такой информации по каким-то причинам там нет, то необходимо подать соответствующие документы. Просто советую не жаловаться, что исчезла отсрочка, а необходимо еще раз подать соответствующий пакет документов, подтверждающих право на отсрочку с соответствующим заявлением, в котором вы просите установить эту отсрочку или продлить ее действие", - отметил Боровский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.

Так, срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине, которая должна была длиться до 7 августа, в очередной раз продлен - до 5 ноября 2025 года.

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