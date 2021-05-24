Власти Беларуси утверждают, что истребитель МиГ-29 был поднят в воздух уже после того, как экипаж Ryanair развернул самолет.

Сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair, 23 мая совершившего экстренную посадку в Минске, было сделано от имени движения ХАМАС.

Об этом во время пресс-брифинга заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, пишет Onliner.

Он озвучил сообщение, которое, как утверждается, поступило вчера на электронную почту Нацаэропорта.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - зачитал Сикорский.

По его словам, с учетом серьезности угрозы, информацию из аэропорта передали в "Белаэронавигацию". Рейс вылетел из Афин в 10:10 по минскому времени, вошел в воздушное пространство Беларуси в 12:30.

"После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее", - сказал директор департамента.

Читайте такжеМитинги, СМИ, интернет: Лукашенко ввел новые запреты и ограничения в БеларусиА в 12:34, по словам Сикорского, диспетчер предложил воспользоваться минским аэропортом, при этом когда экипаж самолета несколько раз уточнял источники получения информации, ему сообщили, что первичные данные поступили в Нацаэропорт Минск.

Сикорский утверждает, что до этого руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании RyanAir в Литве, но связаться не получилось. После получения и уточнения информации экипаж рейса в 12:47 установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации, и в радиотелефонном режиме запросил помощь установленной фразой MAD. После этого экипаж сообщил, что принял решение совершить посадку в Национальном аэропорту Минск.

По словам директора департамента, данные расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем говорят о том, что давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было.

В свою очередь командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что истребитель МиГ-29 был поднят уже после того, как экипаж Ryanair развернул самолет в сторону Минска.

"После соответствующих процедур и согласований мной было принято решение в 12:58 дать команду дежурному экипажу, и дежурный экипаж МиГ-29 произвел взлет в 13:04... В 13:04 экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы, то есть никакого заранее принуждения на разворот воздушного судна возле государственной границы Беларуси не было", - заявил Игорь Голуб.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.

Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.

Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".

Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

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Автор: Катерина Комолова