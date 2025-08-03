Если следовать инструкциям, на готовку уйдет не больше трех минут.

Некоторые люди выбирают для завтрака яйца - их можно варить, жарить, даже запекать. Сочетание с овощами или бутербродами тоже нравится многим. Яйцо пашот - один из вариантов приготовления куриного продукта, но получается такое блюдо не у всех.

Как сделать яйцо пашот - секрет британского шеф-повара

Британский шеф-повар Том Керридж предлагает простой и понятный подход к приготовлению яиц, который избавит вас от проблем с яйцами пашот. У многих хозяек возникает одна и та же проблема - в кипящей воде варится яичная смесь, а яйцо никак не приобретает нужную форму. Керридж уверен, что уксус играет решающую роль при варке яиц пашот. Его легкая кислотность способствует быстрому свертыванию белков, благодаря чему они не растекаются. Однако шеф-повар знает, как приготовить яйцо пашот идеально, и поэтому не льет уксус в кипящую воду.

Он считает, что если разбить яйцо прямо над кастрюлей с кипящей водой, это может привести к катастрофе - желтки лопнут, а белки будут разбрызганы по всей поверхности плиты. Если в этой жидкости окажется еще и уксус, вы легко можете получить ожог. Поэтому Керридж рекомендует всегда разбивать яйцо в чашку, смазанную уксусом.

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Такой метод позволит вам убедиться, что в яйце нет скорлупы, а также контролировать вливание продукта в воду, чтобы избежать брызг. Если смазать уксусом стенки чашки и оставить 1 ст.л ингредиента на дне, вы получите аккуратное и плотное яйцо-пашот без заметного уксусного привкуса.

Керридж пошагово объяснил, как сварить яйцо пашот, чтобы получить идеальный результат. Он рекомендует взять одно яйцо, столовую ложку белого винного уксуса, воду, кастрюлю, шумовку и чашку. Сначала нужно довести воду в кастрюле до кипения, но слабого, чтобы не было активных пузырей. Затем налить ложку уксуса в чашку и покрутить емкость, смазывая стенки. Разбить яйцо в чашку, затем, помешивая шумовкой воду по часовой стрелке, сделать вихрь.

Внутрь воронки аккуратно тонкой струйкой влить яйцо и оставить вариться три минуты. Когда белок застынет, а желток останется мягким, яйцо можно достать шумовкой, слить лишнюю воду и подать завтрак к столу.

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