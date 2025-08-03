В столице Финляндии Хельсинки не было зарегистрировано ни одного смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) за последний год.
Эту радостную новость сообщили представители столичного муниципалитета. Как пишет Politico, прожить целый год без ДТП - это выдающееся достижение для большинства городов, не говоря уже о европейской столице.
Рони Утриайнен, инженер по дорожному движению из городского муниципалитета сообщил, что это достижение обусловлено "множеством факторов… но ограничения скорости - один из самых важных".
В большинстве жилых районов Хельсинки в 2021 году скоростной режим снижен до 30 км/ч и с тех пор число погибших в результате ДТП в Хельсинки снижается. Ограничения скорости контролировались с помощью 70 новых камер.
Кроме того, Утриайнен отметил, что во многих районах города дороги были сужены, а деревья высажены с целью создать водителю дискомфорт. Это объясняется тем, что сложный городской ландшафт вынуждает водителей ездить по городу с большей осторожностью.
Также город расширил сеть общественного транспорта. Утриайнен отметил, что эти улучшения помогли "сократить использование автомобилей и, как следствие, количество серьезных аварий".
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