Боевики провоцируют силы АТО на активное противостояние, чтобы обратиться "за помощью" к России - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Стельмах отметил, что 14-17 августа ситуация в зоне АТО оставалась напряженной. Количество обстрелов позиций украинских военнослужащих российско-террористическими войсками в эти дни достигло наибольших показателей за последние месяцы.

"Кроме того, оккупанты практически не скрывают применение реактивной артиллерии и цинично ведут обстрелы гражданских зданий Донбасса", - подчеркнул он.

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В то же время Стельмах отметил: "Анализируя ситуацию, можем предположить, что боевики целенаправленно и максимально быстро хотят разрушить Минские договоренности, втянуть Вооруженные силы в активное боевое противостояние и в дальнейшем обратиться за помощью к северному соседу".

"Такой сценарий преступники, вероятно, пытаются реализовать накануне Дня Независимости Украины", - сказал он.