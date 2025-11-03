Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области вынес обвинительный приговор местному жителю Дмитрию Б., который на своей странице в Facebook систематически распространял публикации с антисемитскими призывами, призывами к насилию и унижением достоинства еврейского народа.

Производство начали по обращению Объединенной еврейской общины Украины, которая признана в деле потерпевшей стороной, говорится у них в Telegram.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины - умышленное разжигание межнациональной розни и унижение национальной чести и достоинства. Во время заседания Дмитрий Б. полностью признал свою вину, публично извинился, удалил оскорбительные сообщения и заявил, что осознает содеянное.

По решению суда, ему назначено наказание в виде штрафа.

