В то же время противник, пытаясь выдать поражение за победу, распространяет видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины.

Военно-морские силы ВСУ поразили элитное спецподразделение россиян, которое находилось на буровой установке "Сиваш", что находится в Черном море. Об этом сообщили в ВМС Украины и обнародовали соответствующее видео.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поразили элитное спецподразделение врага, которое находилось на буровой установке "Сиваш". Кроме технических средств разведки и наблюдения российских оккупантов, был уничтожен вражеский расчет ПТРК", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что, пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом "Ланцет".

Как добавляют в ВМС, на самом деле это украинские силы успешно применили дрон-камикадзе.

Ситуация на "вышках Бойко"

Напомним, "Вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море - "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Во время оккупации АРК, начавшейся в 2014 году, их захватила Россия, которая в 2022 году установила на каждой платформе средства радиоэлектронной разведки и борьбы, гидроакустические системы, благодаря которым контролировала надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой. С тех пор в районе платформ было несколько спецопераций Сил обороны Украины.

Недавно стало известно, что на территории вокруг нефтегазовых буровых платформ Силам обороны Украины противодействует российский морской отряд "Эспаньола". Говорилось, что украинским силам удалось вернуть часть этих объектов в 2023 году, но оккупанты продолжают попытки их отвоевать.

