Известно, что одна из постсоветских стран получит оценку "ужасно".

Европейская комиссия 4 ноября представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на пути к вступлению в Евросоюз.

Об этом журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк написал в Х. "Завтра Европейская комиссия опубликует ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз. Рейтинги: в основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания", - детализировал журналист.

Среднюю оценку, по данным Йозвяка получат Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово, а Грузия будет с оценкой - ужасно.

Вступление Украины в ЕС

В октябре представители Евросоюза передали Киеву суровое послание: стране предстоит проделать еще большую работу, чтобы вступить в ЕС.

Дело в том, что для вступления Украине нужна поддержка всех 27 стран, однако Венгрия препятствует переходу к следующему этапу переговоров о присоединении, ссылаясь на различные проблемы.

Позиция Венгрии вызвала недовольство других стран Евросоюза, поэтому комиссар по расширению Марта Кос провела в Украине ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, а также с венгерским меньшинством, чтобы снизить напряженность.

