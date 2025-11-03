Сейчас продолжается операция по зачистке Покровска от российских оккупантов. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных Сил Украины.
"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", - написали там.
Утверждается, что продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов.
"Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - сообщили в ДШВ.
Важно, что 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.
"Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев. Ситуация в Мирнограде - напряженная, но не угрожающая. На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10", - отметили они.
По их словам, оборона города уже пополнена дополнительными силами:
"Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации".
Война в Украине - ситуация в Покровске
Ранее командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый" рассказал, что в Покровске сейчас критическая ситуация. По его словам, украинским защитникам все труднее зачищать вражеские ДРГ.