Для противодействия врагу привлекается все больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

Сейчас продолжается операция по зачистке Покровска от российских оккупантов. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных Сил Украины.

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", - написали там.

Утверждается, что продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов.

"Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - сообщили в ДШВ.

Важно, что 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.

"Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев. Ситуация в Мирнограде - напряженная, но не угрожающая. На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10", - отметили они.

По их словам, оборона города уже пополнена дополнительными силами:

"Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации".

Война в Украине - ситуация в Покровске

Ранее командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый" рассказал, что в Покровске сейчас критическая ситуация. По его словам, украинским защитникам все труднее зачищать вражеские ДРГ.

