Он убежден, что предложенный механизм позволит подтолкнуть процессы оздоровления в армии, позволит воевать тем, кто хочет воевать, а не отбывать службу.

Львиная доля СОЧ (самовольное оставление части, далее - СЗЧ, более известная украинская аббревиатура этой фразы) происходит из-за того, что боец не может перевестись в другую воинскую часть, где он нужен командирам. Об этом рассказал военный Игорь Луценко.

"В свое время приобрела даже практика "перевод через СЗЧ" - печальный диагноз нашей правовой системе", - написал он.

По его мнению, если человек выполнял боевые задачи более одного года, то он имеет полное право на перевод в другую боевую часть - при условии, что там, на новом месте, его готовы принять.

Видео дня

"Сейчас такой перевод теоретически возможен, но чрезвычайно сложный, что приводит к СЗЧ. Поэтому надо сделать его автоматическим, на уровне Армии+. Для нынешних солдат война - это навсегда, прогнозируемый конец войны находится за горизонтом их жизни. Поэтому они имеют моральное право служить там, их хотят видеть и где командиры их ценят - а значит, где подразделения с их участием будут воевать эффективнее", - пояснил военный.

По его словам, именно эффективность подразделений - это наша цель.

"Если подразделения становятся слабыми, то их следует присоединять к сильным, а не пытаться любой ценой поддерживать на плаву - потому что эта цена измеряется жизнями. Есть одни подразделения, которые являются суперэффективными, страдают от недостатка личного состава, не могут развиваться так быстро, как могли бы. Есть другие, которые похожи на болото, боеспособностью на бумаге, а в жизни они только тянут ресурсы государства", - отметил Луценко.

Он убежден, что предложенный механизм позволит подтолкнуть процессы оздоровления в армии, позволит воевать тем, кто хочет воевать, а не отбывать службу:

"Я считаю, что каждый быстрый перевод - это потенциально спасенный от СЗЧ человек".

СЗЧ в Украине - мнение военных

Военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов ранее заявил, что чтобы удержать военных от самовольного оставления части, недостаточно только системы наказаний, а нужны еще и поощрения.

Вас также могут заинтересовать новости: