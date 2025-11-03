Недавний инцидент с неизвестными дронами в Бельгии подчеркивает, что Альянсу нужно искать эффективные решения для борьбы с беспилотниками.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен говорил о том, что недавно в воздушном пространстве страны заметили по крайней мере три больших дрона, летавших над авиабазой Кляйне-Брогель. Этот инцидент подчеркивает обеспокоенность Запада тем, что Европа не готова к борьбе с вражескими беспилотниками, пишет Business Insider.

Отмечается, что Франкен ранее заявлял, что уверен в том, что это был не просто пролет над территорией Бельгии, а шпионаж за авиабазой. Также он подчеркивал, что система подавления дронов не смогла нейтрализовать летательный аппарат.

В издании напомнили, что Бельгия для преследования одного из дронов задействовала полицейский вертолет и несколько автомобилей. Тем не менее, в конце концов беспилотник был утерян.

Видео дня

Франкен призывал усилить меры по борьбе с неизвестными дронами, а также предложил план по немедленной закупке необходимых систем на 58 миллионов долларов. По его словам, Бельгия уже находится в переходной фазе между миром и войной.

Кроме того, министр обороны Бельгии предлагал правительству рассмотреть возможность долгосрочных инвестиций в размере около 580 миллионов долларов в системы противодействия дронам. Ожидается, что бельгийские власти обсудят предложение о закупках в пятницу, 7 ноября.

"Технологическая революция в этой области огромна. Мы отстали, потому что годами стояли на месте. Сейчас мы пытаемся наверстать упущенное, но это требует времени", - сказал Франкен журналистам.

В издании отметили, что на авиабазе Кляйне-Брогель в Бельгии базируется флот истребителей F-16. Именно там Брюссель планирует разместить свои новые F-35 Lightning II. Также есть слух о том, что на этой авиабазе США хранят несколько десятков единиц ядерного оружия в рамках своей стратегии ядерного сдерживания в Европе.

В издании напомнили, что с начала сентября европейские страны НАТО находятся в состоянии повышенной готовности из-за регулярных вторжений неизвестных беспилотников в их воздушное пространство. Серия подобных инцидентов заставила Европу искать экономически эффективные способы борьбы с такими беспилотниками.

Подозрительные дроны над Бельгией - что известно

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что на выходных в Бельгии были замечены неизвестные беспилотники над военными базами. Он считает, что дроны запускали, чтобы шпионить за истребителями и боеприпасами.

По словам Франкена, уже начато расследование после сообщений о беспилотных летательных аппаратах, пролетавших над военной базой Кляйне-Брогель на севере Бельгии.

Франкен не стал прямо обвинять Москву в том, что именно их беспилотники нарушают воздушное пространство Бельгии. Тем не менее он намекнул, что других очевидных виновников почти нет.

Вас также могут заинтересовать новости: