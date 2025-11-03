Единственный пассажир, который выжил в авиакатастрофе рейса 171 авиакомпании Air India этим летом, рассказал журналистам, что чувствует сейчас, и с какими трудностями сталкивается.

Британец Вишвашкумар Рамеш до сих пор не может оправиться после катастрофы самолета Air India, в которой выжил только он. Как пишет Sky.news, в авиакатастрофе мужчина потерял младшего брата - Аджайкумара Рамеша. О его поисках он умолял еще в больнице, где оказался сразу после катастрофы.

Он сказал, что авария оставила его "очень разбитым" и "сломанным", добавляя, что остальные члены его семьи чувствуют себя так же. Он не выходит из дома в британском Лестере. Вместо этого сидит сам в своей спальне и "ничего не делает".

"Я просто думаю о своем брате. Для меня он был всем", - сказал он.

Он говорит, что до сих пор не может поверить, что Аджайкумар мертв, но это все, что он может заставить себя о нем сказать.

Рамеш сказал, что до сих пор испытывает физический дискомфорт, боль в коленях, плечах и спине, а также ожоги левой руки. Его жена вынуждена помогать ему принимать душ.

Рамеш и его брат использовали "все свои сбережения", чтобы основать рыболовный бизнес в Индии, из-за чего они часто летали туда вместе из Великобритании. Бизнес остановился после катастрофы, а это означает, что семья господина Рамеша как в Великобритании, так и в Индии не имеет дохода.

Они говорят, что Air India предложила Рамешу фиксированную промежуточную выплату в размере 21 500 фунтов стерлингов - единовременную сумму, которая выплачивается заявителю до завершения иска о возмещении вреда, причиненного здоровью. Представитель Tata Group, материнской компании Air India, сообщил Sky News, что Рамеш принял платеж и что он был перечислен ему.

В то же время он сказал, что этой суммы "даже не хватит на расходы", которые нужны ему и семье, пока он не может работать или выходить из дома - от помощи с транспортировкой сына в школу, еды, медицинской и психиатрической поддержки.

Они требуют не только денежных выплат, что, по их мнению, сводит Рамеша к "числу в электронной таблице". Вместо этого они хотят, чтобы главный исполнительный директор Air India Кэмпбелл Уилсон встретился с ним, его семьей и семьями других жертв катастрофы, чтобы услышать об их трудностях и "поговорить как люди".

Катастрофа самолета Air India

Напомним, что самолет Air India разбился 12 июня. Сразу после взлета в Ахмедабаде, что в индийском штате Гуджарат, самолет врезался в здание. В результате чего погиб 241 человек на борту. Британец Вишвашкумар Рамеш был единственным пассажиром, который ушел пешком из-под обломков.

В своих первых разговорах с журналистами он рассказывал, что сидел возле аварийного выхода. Эта часть самолета упала на землю. Перед катастрофой, по его словам, начали мерцать огни в самолете. У него было ощущение, будто самолет застрял в воздухе, а после того самолет врезался в здание неподалеку аэродрома. Как выяснилось впоследствии, это было общежитие врачей.

