Боевики обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, Крымское и Валуйское, повреждены дома и газопровод

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в области продолжается эскалация конфликта со стороны незаконных вооруженных формирований.

Интенсивным обстрелам подвергались пгт Станица Луганская, пос. Крымское, с. Валуйское и район железнодорожной станции «Ольховая».

По Станице вели огонь с 21.15 до 2.15 ночи из вооружений калибра 122-мм и из САУ. В результате обстрелов сгорел дом, в котором проживала бабушка, еще в одном произошло возгорание. Также зафиксировано повреждение кровли в кафе в центре поселка.

Из тяжелого вооружения обстреляли с. Валуйское Станично-Луганского района - уничтожена кровля на 6 домах.

Кроме того, почти полностью разбит тяжелыми снарядами газопровод возле железнодорожной станции «Ольховая» - 506 абонентов остались без газа. Ведутся ремонтные работы.

Из 122-мм артиллерии обстреляли также пос. Крымское. Обошлось без жертв и разрушений.

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«Террористы продолжают использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение в Луганской области. Газовые службы шокированы повреждением газопровода в Станично-Луганском районе. По их словам, такие повреждения они видели впервые. Боевики начали «точечный обстрел» области, интенсивно обстреливая ночью то один прифронтовой район, то другой», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.