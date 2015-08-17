Луценко: День Независимости будет "горячим"

«На Донбассе резко возросло не только количество обстрелов, но и количество военных вылазок врага. Поэтому, к сожалению, День Независимости будет «горячим», - отметил политик.

По его мнению, попытками наступления Кремль хочет дискредитировать украинскую власть.

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«Цель Путина - дискредитировать украинскую власть. Его интересует внутренний взрыв, и для него нет ничего лучше, как доказать, что нынешняя власть не способна военно сдерживать агрессора. Это вызовет массовое недовольство населения, станет благодатной почвой для любых сепаратистских и реваншистских действий в центре украинской столицы», - сказал он.

Именно осознавая такую ситуацию и возможный ход событий, Луценко отметил, что в День Независимости будет находиться в прифронтовой полосе.

В то же время, по его словам, украинская власть имеет возможности, пусть и не слишком быстро, но нивелировать российский сценарий.

«Власть должна настойчиво делать три вещи, чтобы победить врагов Украинского Государства. Во-первых, дать в зубы агрессору. Здесь есть целый спектр действий от минимальных до максимальных. Во-вторых, надо дать ощутимый и выгодный простому украинцу результат реформ. В-третьих, надо результат в борьбе с коррупцией, которая даже сейчас не уменьшается, а растет. Поэтому явные картины наручников на руках высокопоставленных преступников также восстановят авторитет украинской власти», - убежден Луценко.