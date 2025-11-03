По его словам, вражеским "пехотным стадом" руководят обученные подразделения.

Полного окружения россиянами украинских военных нет ни в Мирнограде, ни в Покровске нет. Об этом в эфире Radio NV сказал пилот ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник.

"Как такового окружения полного нет ни в Мирнограде, ни в Покровске. Да, к сожалению, и там, и там продолжаются бои. И там, и там есть враг, он заходит. Заходит уже довольно большими группами. Мы его уничтожаем активно, но к сожалению, последние несколько дней, у нас очень плохие погодные условия. Настолько, что иногда ты ничего не видишь. Но несмотря на дождь, туман, все равно мы пробуем их найти, обнаружить и уничтожить", - рассказал он.

По его словам, враг активно пользуется плохой видимостью. При этом добавил, что противник стал намного умнее и сообразительнее.

"Он не то, что начал беречь свой личный состав, свое, как говорится, пехотное мясо, а он начал его более грамотно применять",- отметил Соник.

Он напомнил, что если в 2022- 2024 годах россияне бешено бросали кучу техники и кучу пехотных подразделений просто насмерть, чтобы захватить какой-то опорный пункт, высоту, поселок, то сейчас начали действовать гораздо грамотнее. Украинский военный отметил:

"К сожалению, в Покровске они оттачивают эти свои навыки нового владения военной тактикой. И мы уже начинаем к ней приспособиться, хотя мы привыкли, что враг приспосабливается к нам, а сейчас мы вынуждены приспосабливаться к его тактикам и находить какое-то противодействие к ним".

По его словам, сейчас у врага 80% это рядовая пехота, которая почти нет опыта - подписали контракт, получили какую-то минимальную выплату и поехали на ноль.

"Но у них, чтобы управлять этим пехотным стадом непосредственно на поле боя - в городе или на подступах к нему есть подразделения, которые умеют воевать и воюют грамотно. Их не много, но они есть", - сообщил Соник.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, по информации 7-ом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сейчас продолжается операция по зачистке Покровска от российских оккупантов.

Отмечалось, что за последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск дополнительным личным составом и техникой.

Отмечалось, что продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. В частности, Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

