Артисты поцеловались на сцене.

Украинские певцы Наталья Могилевская и Виталий Козловский удивили поклонников смелым поцелуем во время выступления.

Как известно, 1 и 2 ноября певица давала масштабные концерты во Дворце "Украина". С ней на сцену вышел Козловский и они вместе исполнили известную песню Могилевской "Отправила Меседж". В определенный момент артисты поцеловались, вызвав громкие овации.

В комментариях к опубликованному в TikTok видео мнения относительно такого жеста разделились. Некоторые украинцы считают, что это было лишним, а некоторые - не видят проблемы, сравнивая профессию певцов с актерством, в котором также приходится целоваться с другими людьми:

"У него же жена и ребенок есть".

"А это к чему было? Немного странно выглядит".

"Жесть, сколько негативных комментариев. Я со всеми соглашаюсь".

"Это спектакль, искусство, эмоции, драйв. Не нравится - не смотрите".

"Артисты в фильмах тоже целуются, и тоже имеют семью. Здесь тоже актерская игра".

"Ну прям Мадонна с Бритни Спирс".

Напомним, ранее СМИ выяснили, что Виталий Козловский уже давно оставил службу в украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: