Мультиварку ценят за возможность поместить все ингредиенты и включить режим, но с некоторыми продуктами так делать нельзя.

Мультиварка давно стала незаменимым помощником на кухне. Эту технику ценят за то, что можно закинуть все ингредиенты, выбрать программу и получить готовое блюдо, когда закончится время. Хотя она помогает экономить время и силы, многие люди неправильно пользуются этим устройством.

Оказалось, существует семь продуктов, которые нельзя готовить в мультиварке. Это окажется пустой тратой времени, денег, а результат только разочарует. Какие продукты нельзя готовить в мультиварке - далее в материале. Ранее мы рассказывали сколько тушить говядину в мультиварке.

Как правильно готовить в мультиварке

Список запрещенных продуктов составила Which? - британская организация по защите прав потребителей. По их мнению, в мультиварке нельзя готовить:

пасту;

рис;

нежные овощи;

зелень;

сушеные бобовые (фасоль);

куриную грудку;

постное мясо.

По словам экспертов, макароны используются во многих рецептах для мультиварок, однако этого стоит избегать. В большинстве случаев они получатся переваренными и разлезутся.

Если очень хочется приготовить пасту в мультиварке, придется проявить больше участия. Сначала приготовьте соус, а уже потом добавляйте пасту.

Во время приготовления риса есть огромный риск, что он получится недоваренным. В мультиварку нужно вливать больше воды для этой крупы, чем вы привыкли.

Под нежными овощами, вероятно, подразумеваются водянистые продукты, которые быстро распадаются на волокна или теряют форму. Это брокколи, кабачки, спаржа, перец, цветная капуста, шпинат и другие. Их стоит кидать в мультиварку практически в самом конце приготовления, но никак не в самом начале. Зелень и вовсе рекомендуется всыпать перед подачей на стол.

Сушеную фасоль нельзя просто взять и всыпать в мультиварку. Ее необходимо предварительно проварить - 10 минут после закипания. В ином случае лучше воспользоваться консервированными версиями.

Неправильный выбор мяса также может испортить ваше блюдо. Если вы следите за питанием, то, скорее всего, выбираете нежирные сорта. Однако в мультиварке такое мясо станет сухим и невкусным.

"Более дешевые и жирные куски мяса, такие как говядина и свиная лопатка, лучше подходят для медленного приготовления", - советуют эксперты.

Постное мясо стоит готовить побыстрее, чтоб оно не утратило свои вкусовые качества. Если вам не нравятся жирные куски мяса, то можно обрезать все лишнее или предварительно обжарить продукт на сковороде. Это не только даст румяную корочку и новый вкус блюду, но и позволит вытопить лишний жир.

"Проверьте, подходит ли мясо, которое вы используете. Это могут быть ароматные куриные бедра вместо грудки или не слишком постное мясо", — добавили в организации.

В последние годы многие рецепты стали еще больше упрощать процесс приготовления - в них предлагается использовать замороженные ингредиенты. Эксперты объяснили, можно ли готовить замороженное мясо в мультиварке.

Бактерии лучше всего развиваются, когда температура мяса составляет от 40 до 140 градусов. Если положить его в чашу замороженным, оно слишком долго пробудет в этой "опасной зоне".

Сальмонелла, золотистый стафилококк и другие опасные бактерии могут заражать другие продукты в мультиварке. Хотя они погибнут, когда ингредиенты нагреются до 165 градусов, выработанные бактериями токсины могут быть устойчивыми к температуре. Хотя мнения экспертов об этом расходятся, лучше перестраховаться и не рисковать зря.

