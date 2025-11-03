Удар был нанесен по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который был на боевой позиции.

Украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В ночь с 1 на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Разведчики рассказали, что в результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Напомним, в сентябре во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны Украины уничтожили ряд важных целей россиян. Среди них - уникальный радиотелескоп РТ-70, который был создан еще в советское время для контроля спутниковой группировки.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что на территории полуострова, захваченного в 2014 году, враг разместил много различных систем ПВО - сколько их, и сами россияне точно не скажут. Постоянное поддержание плотности этой обороны со стороны врага высокое, ее цель - прикрытие Крымского моста и всей военной инфраструктуры Крыма.

