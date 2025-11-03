Лидер КНДР восхваляет элитный "Штурмовой корпус" и обещает реформировать армию, учитывая "уроки войны в Украине".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с военными 11-го корпуса Корейской народной армии (так называемого "Штурмового корпуса"), который участвовал в войне против Украины на стороне России. Во время инспекции Ким назвал это подразделение "образцом" для всей армии КНДР и заявил, что планирует превратить войска страны в "сильную и героическую армию, которая всегда побеждает", пишет NKnews.

По данным государственных СМИ, Ким ознакомился с планами боевых действий корпуса, обсудил стратегию развития сил спецопераций и намекнул, что на следующем заседании Центрального военного совета может быть принято решение о реорганизации армии.

"Солдаты Штурмового корпуса идеально выполнили решение партии, проявив народный героизм и непревзойденный боевой дух", - заявил Ким Чен Ын.

Эксперты предполагают, что Ким стремится использовать боевой опыт подразделения, чтобы адаптировать армию к современной войне, в частности - внедрить тактику дронов и радиоэлектронной борьбы, которую северокорейские солдаты могли перенять от российских сил в Украине.

Старший аналитик Корейского института национального объединения Хон Мин отметил, что речь идет о частичной реорганизации регулярных подразделений по образцу Штурмового корпуса.

Штурмовой корпус КНДР на войне против Украины

11-й корпус, созданный еще после попытки нападения на президентский Голубой дом в 1968 году, насчитывает, по данным южнокорейских СМИ, от 40 до 80 тысяч солдат. В прошлом году, по оценкам разведки, до 12 тысяч его бойцов были отправлены в Россию.

Как сообщал ранее УНИАН, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 24 января заявил, что Северная Корея может готовиться к отправке дополнительных военных в Россию, чтобы поддержать ее в войне против Украины. Детали возможных дальнейших шагов Северной Кореи остаются неизвестными.

