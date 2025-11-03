Солнце умрет и уничтожит Землю до тла: в NASA раскрыли апокалиптический сценарий

Солнце превратится в красного гиганта, океаны Земли испарятся, а сама жизнь исчезнет задолго до ее окончательной смерти.

Солнце - источник жизни для нашей планеты - имеет свой "срок годности". По данным NASA, оно умрет примерно через 5 миллиардов лет, когда исчерпает запасы водорода, своего основного топлива.

Постепенно Солнце начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта, что приведет к катастрофическим последствиям для Земли, пишет Wionews.

Солнце станет красным гигантом

Когда водород в недрах светила закончится, Солнце увеличится в размерах в 100-150 раз, возможно, поглотив Меркурий, Венеру и даже Землю.

Видео дня

Еще до этого момента, по прогнозам NASA, повышение яркости Солнца приведет к выкипанию океанов и разрежению атмосферы. Температуры станут настолько высокими, что жизнь на планете станет невозможной.

После фазы красного гиганта Солнце сбросит свои оболочки, образовав яркую планетарную туманность. Его ядро превратится в белого карлика - плотное, горячее светило, которое будет медленно угасать миллиарды лет.

Что будет с орбитой Земли

Из-за потери массы Солнца орбита Земли может удалиться, но, как отмечают астрономы NASA, это вряд ли спасет планету - она либо будет уничтожена, либо останется сожженной пустыней.

