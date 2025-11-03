Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету: какой номинал и как выглядит (фото)

Тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Год Лошади", посвященную тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади.

Как сообщила пресс-служба регулятора, номинал этой монеты равен 5 гривень, а тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Отмечается, что на реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 года - лошадь на фоне подковы. Подкова символизирует удачу и защиту. Под этим изображением размещены три точки - символ продолжения борьбы.

Грива лошади передает динамику движения "по ветру" или "против ветра", что является метафорой внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе.

Кроме того, на аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на председательствующий в 2026 году знак китайского зодиака.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц и скульптор - Владимир Атаманчук.

Купить памятную монету "Год Лошади" можно будет в интернет-магазине НБУ с 4 ноября.

23 октября Национальный банк выпустил набор из двух памятных монет "Обитатели морских глубин", посвященные раку-отшельнику и бычку-кругляку. Эти монеты были выпущены в качестве напоминания о ценности Черного и Азовского морей как неотъемлемой части природного наследия Украины.

30 сентября Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную Силам беспилотных систем. Она продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Номинал монеты - 10 гривен. Постепенно в обращении будет почти 10 миллионов таких монет.

