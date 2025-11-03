Выборочное следствие и заблокированные средства: почему 'сенсация' НАБУ рискует рассыпаться в суде, - СМИ

НАБУ и САП громко заявили о "масштабной сделке" при закупках БПЛА Госспецсвязи двухлетней давности, но детективы взяли к расследованию лишь узкий отрезок выполнения контракта и на его основе формируют сенсационные выводы, игнорируя полный ход закупок.

Об этом говорится в материале Lenta.UA.

"Расследование НАБУ концентрируется на одном временном отрезке выполнения контракта по поставке дронов. Если же взять весь период, то проведенные проверки нарушений не выявили. И это притом, что был проведен реальный аудит выполнения этого контракта... В отличие от выборочного подхода НАБУ, Госаудитслужба проверила весь период и не обнаружила системных нарушений", - отмечает издание. По информации собеседников, в маркетинговых исследованиях и выполнении контрактов в целом участвовали около двух десятков компаний, тогда как в материалах дела фигурируют только три, что искажает реальную ситуацию.

Также НАБУ заявило об аресте средств: заблокировано около 4,5 млн долларов на зарубежных счетах и 17 млн грн в Украине, а нескольким должностным лицам Госспецсвязи и представителям частных компаний сообщено о подозрении.

Критики указывают, что пока фронт остро нуждается в непрерывных поставках дронов для пограничников, НГУ и других подразделений, чем занимается Госспецсвязи, НАБУ без надлежащей независимой экспертизы цен и логистики, а также без учета выводов ГАСУ блокирует деньги.

"Стоит отметить, что определить "рыночную цену" оружия во время войны - дело непростое. Она варьируется в зависимости от значительного количества фактов. Здесь играет роль и логистика, и дефицитность тех или иных компонентов. Также могут быть введены премии за скорость (а для дронов это часто очень актуально)... Тем более, стоит вспомнить, что в 2023 году у наших Вооруженных сил наблюдался серьезный дефицит дронов, и их буквально вырывали с руками где только можно и за любые деньги", - резюмирует Lenta.UA.