Ситуация со сливочным маслом в Украине ухудшается. Заводы сокращают или вовсе прекращают производство этого продукта из-за убыточности.

Издание Инфагро пишет, что летом украинские производители активно экспортировали сливочное масло. Сейчас их склады начали заполняться, потому что продавать продукт на внутреннем рынке Украины все сложнее.

"Сейчас стабильно продавать продукцию могут преимущественно те производители, которые готовы идти на существенное снижение цен. Обычно это компании, которым не хватает оборотных средств. Однако текущий уровень цен убыточен для большинства производителей, работающих в сегменте масла вместе с сухим обезжиренным молоком или казеином", - говорится в сообщении.

Дело в том, что производство становится менее рентабельным из-за подорожания сырья. Чтобы хоть как-то поддержать продажи, производители вынуждены делать скидки, что плохо влияет на их прибыльность.

Ситуация с экспортом сейчас также сложная. Часть предприятий снижает цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности в Молдове. Спрос на украинское масло на Кавказе сохраняется, но объемы продаж ограничены.

"Ожидания относительно дополнительных возможностей после введения новых беспошлинных квот в ЕС не оправдались - спрос европейских трейдеров сопровождается более низкими ценовыми предложениями, которые не покрывают себестоимость производства", - указано в сообщении.

Следует отметить, что на этом фоне объемы производства сливочного масла в октябре были ниже, чем в прошлом году, что крайне нетипично.

Цены на молочку в Украине - прогноз эксперта

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка сообщил, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время могут вырасти на 4-5%.

За последний год базовые молочные продукты подорожали примерно на 15-25%. Так, молоко в среднем сейчас стоит 52-60 гривен за 900 мл, сметана - 48-55 гривен за 350 г, а сливочное масло - 100-120 гривен за 200 г.

По словам эксперта, главный фактор подорожания - снижение предложения сырого молока.

