Суханов говорит, что не имел с ними никакого контакта.

Украинский журналист Алексей Суханов, который родился и вырос в России, рассказал об отношениях с родными, которые остаются там.

Во время интервью Алина Доротюк напомнила, что ранее он заявлял о разрыве всех связей с семьей. Блогерша спросила, изменилось ли что-то в его общении с родными с того времени. Суханов прямо признался, что ему очень больно об этом говорить:

"Я не жалею, потому что я честен перед собой. Это самое главное. Это мой путь. Мы не общаемся. До сих пор. И как бы больно мне ни было, я свыкся. Все. Я ситуацию отпустил, мы не общаемся. Насколько я понимаю, вычеркнуто с обеих сторон...".

Также телеведущий решил обратиться к комментаторам, которые называют его предателем собственной семьи и родителей, а также предполагают, что он "так же предаст" и Украину.

"Я живу свою жизнь, я для этого родился. И, соответственно, я должен прожить именно свою жизнь, а не жизнь отца и жизнь мамы. Не их путем пройтись, а своим. Я несу ответственность за свои ошибки и свои действия", - добавил он.

Напомним, в этом же интервью Алексей Суханов рассказал, что имеет два паспорта Российской Федерации. Первый он сжег, а вот второй - разрисовал.

