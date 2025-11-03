Журналист заверил, что России для него больше не существует.

Украинский телеведущий Алексей Суханов, известный по ток-шоу "Говорит Украина", рассказал, что сделал со своим паспортом гражданина Российской Федерации.

В интервью Алине Доротюк он признался, что формально отказаться от гражданства не может, поскольку страна-агрессор "так просто не отпускает". Журналист имел два российских паспорта. По его словам, первый он сжег, а вот второй - "украсил" изображением мужского полового органа:

"В 2023 году у меня закончился срок [паспорта]. Лежит там. Я толстенный маркер черного цвета взял... Развернул там и вот нарисовал...".

На вопрос, какую страну он считает своей родиной, Суханов отрезал, что для него России не существует. "Эта территория для меня вычеркнута раз и навсегда. Все кредиты исчерпаны. Я считаю, что надо быть абсолютным дураком, непутевым человеком, простите, чтобы еще верить и надеяться на какое-то возрождение или выздоровление России. Не будет", - добавил он.

Напомним, Алексей Суханов родился в России, но еще с 2014 года поддержал проевропейские настроения в Украине и окончательно переехал сюда. В 2022 году он получил украинское гражданство.

