Курс гривни к евро установлен на уровне 48,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 4 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 15 копеек.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также ослабилась. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,43 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,05/42,08 грн/долл., а евро - 48,45/48,46 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара в Украине - последние новости

В обменниках средний курс доллара 3 ноября составил 42,01 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,92 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 ноября снизился на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар, а курс евро упал сразу на 25 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 41,8-42,5 гривни, а курс евро - в диапазоне 48,5-50 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: