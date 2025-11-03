Шесть из 10 смартфонов в списке набирают более 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Авторы популярного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали традиционный рейтинг самых производительных телефонов за прошедший месяц – как флагманов, так и среднего сегмента.

Топ-10 флагманов возглавил Red Magic 11 Pro+, который демонстрирует столько высокую мощность благодаря топовому процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 и передовой системе охлаждения, как у игровых компьютеров.

На втором и третьем местах – OnePlus 15 и iQOO 15. Правда разница между устройствами в количестве набранных баллов минимальная. Замыкают топ-5 актуальные флагманы Honor – Magic 8 и Magic 8 Pro. Собственно, весь топ-5 представлен моделями на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Видео дня

Также в рейтинге есть пара аппаратов на Dimensity 9500 – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Весь список можно посмотреть на скриншоте.

В стане среднебюджетных устройств балом лидирует realme Neo7 SE 5G на Dimensity 8400-Ultra. Сразу за ним идет iQOO Z10 Turbo на том же решение. В октябре в топ-3 вошел Vivo Y300 GT.

Смартфоны серии Xiaomi 17, выпущенные в конце сентября, стали первыми устройствами на базе нового флагманского чипсета 8 Elite Gen 5. Но в октябре свои модели на этой системе выпустили другие производители, и флагманам Xiaomi места в топ-10 AnTuTu не осталось.

Инсайдеры узнали, что грядущий суперфлагман Samsung Galaxy S26 Ultra получит кастомную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающий на рекордных частотах 4.74 ГГц.

Вас также могут заинтересовать новости: