В Северной Корее открыли компьютерный клуб с премиальной техникой / Фото - chosonsinbo

В Северной Корее открылся новый компьютерный клуб, PC Bang, как их называют в Азии. Термин пришёл из Южной Кореи и означает клуб, где люди играют в игры на компьютерах . В Южной Корее их тысячи, а на севере такие заведения практически не встречаются.

По фотографиям видно, что клуб выглядит современно и хорошо оснащён, что необычно для обычного игрового зала в КНДР. По словам блогера Iniysa, он находится в недавно построенном районе Пхеньяна, и посещать его могут только избранные.

Видео дня
Фото PC Bang 03 ноября 2025
Фото PC Bang 03 ноября 2025
Фото PC Bang 03 ноября 2025
Фото PC Bang 03 ноября 2025
Фото PC Bang 03 ноября 2025
Фото PC Bang 03 ноября 2025
Фото PC Bang 03 ноября 2025

Примечательно, что там стоят премиальные игровые ПК ASUS ROG. На скриншотах видно интерфейс внутренней программы с названием "Mars Computer Arcade", через которую можно поиграть, например, в FIFA, Battlefield, Call of Duty, Rainbow Six Siege, The Last of Us, Far Cry и другие известные игры. Скорее всего, они работают только через локальную сеть, то есть доступ к внешнему интернету отключён.

Ранее мы рассказывали, что на новейшем британском авианосце установили компьютерный клуб с ПК на RTX 4080. Королевский флот признал киберспорт официальным видом спорта, и теперь обязан предоставлять военным все условия для занятий.

Вас также могут заинтересовать новости: