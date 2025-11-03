Теперь в Пхеньяне даже можно поиграть в обычные игры вроде FIFA, Call of Duty или Rainbow Six Siege.

В Северной Корее открылся новый компьютерный клуб, PC Bang, как их называют в Азии. Термин пришёл из Южной Кореи и означает клуб, где люди играют в игры на компьютерах . В Южной Корее их тысячи, а на севере такие заведения практически не встречаются.

По фотографиям видно, что клуб выглядит современно и хорошо оснащён, что необычно для обычного игрового зала в КНДР. По словам блогера Iniysa, он находится в недавно построенном районе Пхеньяна, и посещать его могут только избранные.

Примечательно, что там стоят премиальные игровые ПК ASUS ROG. На скриншотах видно интерфейс внутренней программы с названием "Mars Computer Arcade", через которую можно поиграть, например, в FIFA, Battlefield, Call of Duty, Rainbow Six Siege, The Last of Us, Far Cry и другие известные игры. Скорее всего, они работают только через локальную сеть, то есть доступ к внешнему интернету отключён.

Ранее мы рассказывали, что на новейшем британском авианосце установили компьютерный клуб с ПК на RTX 4080. Королевский флот признал киберспорт официальным видом спорта, и теперь обязан предоставлять военным все условия для занятий.

