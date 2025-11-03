То, что эти страны вышли из орбиты влияния Кремля не может быть долгосрочным. И у Путина есть проверенные рычаги, которыми он может заставить эти страны склонниться.

Война РФ против Украины вытеснила значительную часть постсоветского пространства с орбиты Москвы. Но это не продлится долго. Кремль может дестабилизировать соседние страны, не произведя ни одного выстрела.

Об этом говорится в материале Сета Кропси, президентом Йорктаунского института и Джозефа Эпштейна, директора Исследовательского центра "Туран" для издания The Washington Post.

Обозреватели отметили, что после вторжения РФ в Украину, Финляндия поспешила вступить в НАТО; Молдова приготовилась к гибридным атакам; Польша укрепила свой восточный фланг.

"Все это было не просто так, но захват и удержание территорий обходится гораздо дороже, чем предполагали кремлевские стратеги. Не имея возможности повторить вторжения в стиле Украины где-либо еще.., РФ прибегает к лучшим своим инструментам - тайным кампаниям влияния, дезинформации, дестабилизации, а также военным и разведывательным проверкам", - написали аналитики.

Отмечается, что Молдова остается главной лабораторией Москвы, где сотни миллионов евро были потрачены на политическое вмешательство. Теперь аналогичные тревожные сигналы появляются и дальше на восток - в Казахстане и Армении.

"Оба государства находятся в традиционной сфере влияния РФ. Оба отдаляются, чему способствовала война в Украине. И оба теперь занимают высокие места в списке тревожных факторов Кремля", - говорится в материале.

В последние месяцы Москва активизировала усилия по дестабилизации обстановки в регионе. В Казахстане российские агенты пытались спровоцировать беспорядки на севере, где большинство населения составляют русские. А в Армении власти арестовали прокремлевского бизнесмена по подозрению в заговоре с целью государственного переворота, в то время как Армянская церковь, которую церковные обвиняют в связях с российской разведкой, выступила против правительства.

Этот план действий перекликается со стратегией Москвы в Украине: разжигать недовольство в русскоязычных областях, финансировать дружественных олигархов и привлекать на свою сторону местную церковь.

"Казахстан особенно уязвим. Он имеет самую протяженную границу с РФ и является домом для крупнейшей русской диаспоры после Украины", - считают аналитики.

Они отметили, что российские законодатели и эксперты ставят под сомнение его территориальную целостность; а российский диктатор Владимир Путин и вовсе однажды заявил, что у страны "никогда не было государственности".

К тому же росСМИ регулярно обвиняют власти Казахстана в "русофобии" и призывают к защите этнических русских - тот же предлог использовался в украинских Крыму и на Донбасе, напомнили аналитики.

Между тем, как подчеркнули аналитики, Казахстан знает, что его вооруженные силы слабее украинских, а его огромная граница с РФ не защищена. Путин, возможно, не нанесет удар, но может подготовить почву для этого.

Авторы статьи считают, что лучшая защита для Казахстана - повысить политическую и экономическую цену агрессии, связав себя с Китаем, Турцией, ЕС и, что особенно важно, США.

Автора рассуждают, что если бы на кону были американские компании и рабочие места, нападение РФ было бы маловероятным.

В Армении Вашингтон может действовать так же. Инвестиции США в экономику и инфраструктуру Армении принесут ощутимую выгоду в виде стабильности.

Аналитики указали, что после карабахской войны 2020 года влияние РФ на Армению и Азербайджан ослабло, поскольку обе страны склоняются к Западу, что достигло кульминации в мирном соглашении 2025 года, подписанном в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.

Влияние Путина на Кавказе

Летом издание The Economist писало, что из-за войны в Украине РФ потеряла влияние в регионе, где правила 200 лет. В частности, одним из важнейших последствий войны в Украине для России стала потеря влияния на Южном Кавказе. Издание отметило, что в этом регионе начались политические процессы, которые Кремль уже не может проконтролировать.

