НАБУ объявило в розыск экс-владельца VAB банка Бахматюка

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в VAB банк, который ранее принадлежал владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку, в ноябре 2014 года.

Бывший владелец VAB банка, владелец одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Соответствующая информация есть на сайте Министерства внутренних дел в разделе о лицах, скрывающихся от органов власти.

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Розыск Бахматюка осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Датой его исчезновения указано 21 ноября.

Бахматюку инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

При этом, в компании Бахматюка заявляют, что объявление является незаконным и политически мотивированным - в этом деле у Артема Сытника есть прямой конфликт интересов, и он заинтересован в давлении на свидетеля, чтобы не потерять должность директора НАБУ.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в ранее принадлежавшего владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку, в ноябре 2014 года. С марта 2015 года фонд проводит ликвидацию финучреждения.

Ранее Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому относительно обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявлял что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.