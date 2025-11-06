Как правильно очистить экран смартфона от отпечатков, не навредив покрытию

Регулярная очистка – это не только вопрос эстетики, но и функциональности.

Современные Android-смартфоны оснащены яркими и высокоразрешающими экранами, но даже на них без следов пальцев не обойтись. Как отмечается в материале BGR, экран вашего телефона может быть в 10 раз грязнее сиденья унитаза.

Помимо эстетики, скопление отпечатков может ухудшать чувствительность сенсора и даже влиять на распознавание отпечатка. Существует несколько простых способов убрать следы пальцев и не повредить экран смартфона.

Самый простой метод удаления отпечатков пальцев

Возьмите мягкую безворсовую салфетку из микрофибры и протрите дисплей мягкими круговыми движениями. Если отпечатков много – слегка увлажните салфетку теплой водой с каплей нейтрального средства для мытья посуды (без запаха). Затем высушите чистой сухой микрофиброй.

Видео дня

Этот способ безопасен и подходит всем устройствам, как дорогим, так и бюджетны

Используйте специальные салфетки и/или растворы

В идеале нужно использовать специальные растворы для очистки экранов и гаджетов. Например, дезинфицирующие салфетки и спреи, содержащие 70% этанола или изопропилового спирта.

Важно наносить их именно на салфетку, а не прямо на дисплей, поскольку подобные вещества могут постепенно повредить олеофобное покрытие.

Чего следует избегать при очистке смартфона

Используйте только мягкие салфетки без ворса; избегайте бумажных полотенец и абразивных материалов.

Никогда не наносите жидкость прямо на экран – только на салфетку.

Частое использование спиртовых растворов может уменьшить срок жизни олеофобного покрытия, которое делает отпечатки менее заметными.

Регулярная чистка (хотя бы раз в неделю) не только делает ваш экран чище и приятнее на ощупь, но и улучшает чувствительность сенсора и обеспечивает корректную работу сканера отпечатков

Ранее эксперты рассказали, почему важно выключать телефон хотя бы раз в неделю. Этот простое и не требующие больших усилий действие обезопасит ваше устройство от вирусов и взлома.

Вас также могут заинтересовать новости: