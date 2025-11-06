Как правильно очистить экран смартфона от отпечатков, не навредив покрытию

Современные Android-смартфоны оснащены яркими и высокоразрешающими экранами, но даже на них без следов пальцев не обойтись. Как отмечается в материале BGR, экран вашего телефона может быть в 10 раз грязнее сиденья унитаза.
Помимо эстетики, скопление отпечатков может ухудшать чувствительность сенсора и даже влиять на распознавание отпечатка. Существует несколько простых способов убрать следы пальцев и не повредить экран смартфона.
Самый простой метод удаления отпечатков пальцев
Возьмите мягкую безворсовую салфетку из микрофибры и протрите дисплей мягкими круговыми движениями. Если отпечатков много – слегка увлажните салфетку теплой водой с каплей нейтрального средства для мытья посуды (без запаха). Затем высушите чистой сухой микрофиброй.
Этот способ безопасен и подходит всем устройствам, как дорогим, так и бюджетны
Используйте специальные салфетки и/или растворы
В идеале нужно использовать специальные растворы для очистки экранов и гаджетов. Например, дезинфицирующие салфетки и спреи, содержащие 70% этанола или изопропилового спирта.
Важно наносить их именно на салфетку, а не прямо на дисплей, поскольку подобные вещества могут постепенно повредить олеофобное покрытие.
Чего следует избегать при очистке смартфона
- Используйте только мягкие салфетки без ворса; избегайте бумажных полотенец и абразивных материалов.
- Никогда не наносите жидкость прямо на экран – только на салфетку.
- Частое использование спиртовых растворов может уменьшить срок жизни олеофобного покрытия, которое делает отпечатки менее заметными.
Регулярная чистка (хотя бы раз в неделю) не только делает ваш экран чище и приятнее на ощупь, но и улучшает чувствительность сенсора и обеспечивает корректную работу сканера отпечатков
Ранее эксперты рассказали, почему важно выключать телефон хотя бы раз в неделю. Этот простое и не требующие больших усилий действие обезопасит ваше устройство от вирусов и взлома.