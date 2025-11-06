Этот продукт является очень полезным для здоровья.

Кожура авокадо имеет важные питательные вещества, биоактивные соединения и компоненты пищи, которые могут предоставить много полезных свойств для здоровья. Она может быть горькой на вкус, однако есть способы ее приготовления, благодаря чему кожуру можно будет есть. Об этом пишет verywell health.

Какие питательные вещества содержатся в кожуре авокадо?

Основные питательные вещества в кожуре авокадо - это углеводы, белки и клетчатка. Витамины и минералы включают:

витамин Е;

витамин С;

калий;

магний.

Также кожура авокадо богата биоактивными компонентами, которые могут оказать положительное влияние на ваше здоровье. К ним относятся такие соединения, как флавоноиды, фенольные кислоты и танины.

В частности, исследование одного из самых распространенных сортов авокадо, Гасс, выявило более 70 фенольных соединений в кожуре.

"Биоактивные соединения могут способствовать поставке энергии, снижению артериального давления, контролю веса, снижению риска рака и защите сердца", - добавляют в материале.

Как приготовить кожуру авокадо?

Чай из кожуры авокадо: помойте кожуру авокадо, затем варите ее в воде около пяти минут, пока вода не станет бледно-золотистой. Попробуйте добавить в этот напиток мед или имбирь для вкуса, или же сочетайте с другими травяными чаями.

Порошок из кожуры авокадо: вымойте кожуру, затем прогрейте ее в микроволновке в течение 10 минут или выпекайте при температуре 120 градусов Цельсия в течение 40 минут, пока она полностью не высохнет.

"Измельчите ее до состояния мелкого порошка в блендере или кухонном комбайне. Однако обратите внимание, что во время термической обработки теряются некоторые флавоноиды и полифенолы", - предупредили verywell health.

Как использовать порошок?

Эксперты советуют добавить его в смузи, к примеру, с бананом, йогуртом и протеиновым порошком.

Также можно попробовать добавить его в соус из греческого йогурта, чеснока, кинзы и лайма.

Кроме того, специалисты рекомендуют добавлять порошок из авокадо в заправку для салата с лимонным соком, чесноком и маслом авокадо.

"Как альтернативный способ приготовления чая из кожуры авокадо, положите порошок в пакетик и заварите его", - отмечают в издании.

Использование кожуры авокадо для здоровья кожи

По словам экспертов, кожура авокадо является полезной для вашей кожи. В частности одно исследование геля с экстрактом кожуры авокадо показало, что он может иметь антивозрастной эффект.

"Кожуру также можно использовать в увлажняющих кремах для кожи. Использование кожуры авокадо для ухода за кожей также может помочь защитить окружающую среду, поскольку выброшенная кожура является твердыми отходами", - уверяют в материале.

