Введение в храм Пресвятой Богородицы входит в число дюжины важнейших для христиан праздников. Они еще называются двунадесятыми.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

События, к которым приурочен этот праздник, описаны в апокрифических Евангелиях. Это те писания, которые не признает церковь. В них указывается, как родители Богородицы привели ее в храм на воспитание.

Девочка была поздним ребенком, и ее уже пожилые родители обещали посвятить ее вере. В предании четко указывается, сколько лет было Богородице, когда её ввели в храм. Это произошло в трехлетнем возрасте. Девочка прожила в храме до 15 лет.

Тогда ей посоветовали найти жениха, но девушка дала обет, что посвятит жизнь Богу. После этого ее отдали под опеку престарелому родственнику Иосифу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - когда праздник

Этот торжественный день в народе называется Третья Пречистая и отмечается еще с первых веков христианства, хотя только в девятом веке он обрел широкую известность.

Отпраздновать знаменательное событие можно 21 ноября по новому календарю, на который перешла Православная Церковь Украины, или по старому - четвертого декабря.

Важно понимать, что этот день посвящен Богородице в те времена, когда она была еще маленькой девочкой. Поэтому на службу часто берут с собой детей или ведут их на первую исповедь.

В народе же эта дата считалась началом зимы, ведь примерно в это время наступали холода. По случаю Третьей Пречистой проводили ярмарки, устраивали посиделки и гулянья.

Что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

С этим празднеством связана особая примета. Считается, что то, кто первым из посторонних людей зайдет в дом, повлияет на весь год. Если это мужчина - все будет стабильно, женщина - к финансовым проблемам, ребенок - к хлопотам, девушка - к любви, парень - к здоровью, пожилая женщина - ждать беды.

Кроме того, как и в остальные такие праздники, действуют обычные запреты. Нельзя:

пить алкоголь;

убираться, стирать или шить;

одалживать деньги или что угодно (к убыткам);

делать дела в спешке (будете весь год не успевать)

заниматься тяжелым трудом.

Церковь прямо не запрещает работать, однако рекомендует отложить дела и посвятить время своей душе. В этот день принято молиться Богородице. Обычно ее просят об исцелении, защите, укреплении веры, прощении грехов, удачном браке и детях.

Это могут быть свои слова или коротенькая молитва Введение во храм Пресвятой Богородицы.

