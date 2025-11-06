Рассказываем, от чего зависит размер пенсиии и какой ее минимальный размер.

Украинские военнослужащие, получившие инвалидность, имеют право на особые пенсионные выплаты. Из-за полномасштабной войны соответствующая категория граждан постоянно растет.

Важно знать, сколько военная пенсия в Украине, чтоб получать достойную финансовую помощь от государства.

Военная пенсия по инвалидности в Украине

Для начала стоит уточнить, кто имеет право на такую помощь. Согласно законодательству, выплаты положены людям, у которых инвалидность:

наступила в период службы;

наступила в течение трех месяцев после увольнения;

наступила после трехмесячного срока, но из-за болезней, полученных в период службы или пребывания в плену.

Размер пенсионных выплат зависит от группы - к ней "привязан" процент от сумм денежного обеспечения, который будет получать человек.

Военная пенсия по инвалидности 3 группы составит 40 процентов, второй - 60 процентов, а первой - 70 процентов. Если же военнослужащий получил инвалидность из-за войны (во время защиты государства на фронте или в прифронтовых населенных пунктах), то проценты другие: для первой группы - 100, для второй - 80, для третьей - 60.

Если в дальнейшем группа изменится из-за ухудшения состояния в связи трудовым увечьем, общим или профессиональным заболеванием, то пенсию пересчитают по новой группе с сохранением причины.

Важно помнить, что выплату денег могут приостановить, если человек пропустит срок повторного осмотра. Выплаты возобновятся со дня приостановления, если человек подтвердит свой статус не позднее, чем за месяц до дня повторного осмотра. Как звестно, если инвалидность была установлена на конкретный срок, а не бессрочно, ее нужно раз в какое-то время подтверждать.

Минимальная военная пенсия в Украине

Стоит отметить, что законом установлен минимальный размер для этих выплат. Для людей с инвалидностью войны порог составляет:

5025 гривень - для первой группы;

4610 гривень - для второй;

4396 гривень - для третьей.

У остальных военнослужащих с этим статусом выплаты не могут быть меньше:

4605 гривень - для первой группы;

4396 гривень - для второй;

4186 гривень - для третьей.

В зависимости от должности выплаты могут вырасти до 110-130% от упомянутых сумм.

