Звезда "Властелина колец" сэр Иен Мак-Келлен подтвердил, что снова сыграет своего легендарного персонажа Гэндальфа в новом фильме "Охота на Голума".

В интервью The Mirror 86-летний актер вспомнил, как в прошлом июне упал со сцены театра на Вест-Энде во время спектакля. "Я упал прямо на колени женщине из первого ряда. И благодаря ее коленям и костюму с подкладкой я почти не пострадал, но тогда подумал, что все - мне конец", - рассказал он.

И теперь, полностью восстановившись, Мак-Келлен готовится к съемкам четвертого фильма франшизы, который стартует в Новой Зеландии уже в мае:

"В следующем году я снова отправляюсь в Средиземье, чтобы немного вернуться к роли Гэндальфа. Я не замедляюсь. Ну, если не считать того, что работа над фильмом не такая утомительная, как театр. И, как я теперь понимаю, значительно менее опасна".

Актер родился в Бернли, Ланкашир, и с теплотой вспоминает детство. Отец был инженером, а мама и сестра любили театр. От потери матери, которая умерла от рака груди, когда ему было 12, актеру до сих пор болит.

Сэр Иен признается, что жил довольно сдержанно до 49 лет, когда публично заявил о своей гомосексуальности. "Мне снилось, что я убил себя. Но теперь я понимаю: я "убил" того, кем был, и наказывал себя за это. Теперь, когда я открыто живу, Иэн Мак-Келлен жив. Больше нет необходимости в том сне", - рассказал актер.

За свою карьеру Мак-Келлен получил шесть премий "Оливье", "Тони", "Золотой глобус", пять номинаций на BAFTA и две на "Оскар". Сейчас, кроме возвращения к роли Гэндальфа, он работает над фильмом "Frank and Percy", основанным на его театральной постановке об отношениях между вдовцом-учителем и политиком.

