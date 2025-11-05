Чеснок и лук сохранятся в идеальном состоянии, если придерживаться правил.

После окончания огородного сезона важно знать, как хранить лук и чеснок, чтобы они остались свежими до следующего года. Если просто положить их в холодильник, то овощи быстро испортятся. Но при соблюдении правил вы сможете наслаждаться свежими плодами много месяцев.

Как правильно хранить лук до весны в квартире

О тонкостях сохранения урожая рассказало издание Marta Stewart. Редакция поговорила с фермером и шеф-поваром, чтобы уточнить правила.

По словам экспертов, лук и чеснок можно хранить вместе. При этом рекомендуется не допускать их прорастания. Пророщенные овощи есть можно, но они невкусные.

Чтобы плоды не проросли и не испортились, положите их в темное, сухое и хорошо проветриваемое место. Подойдет подвал, кладовая, застекленный балкон. Овощи лучше всего положить в корзину, сетчатый мешок, бумажный пакет или просторный стеллаж. Важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Если чеснок и лук хранятся на горизонтальной поверхности, то между ними лучше оставить свободное пространство.

Важный нюанс в том, как правильно хранить лук и чеснок, это держать их как можно дальше от остальных фруктов и овощей. Особенно от яблок, бананов и картофеля.

Как сохранить лук чтобы он не гнил

Если вы купили свежий лук или выкопали домашний, то перед длительным хранением их стоит высушить. Для этого эксперты советуют на несколько недель разложить луковицы на ткани и периодически переворачивать. При этом важно не мыть и не чистить кожуру, а также не удалять стебель.

То же самое касается и правила, как хранить чеснок. Обсушите головки, пока стебли и корни не станут полностью сухими. После этого урожай можно переложить на постоянное место хранения.

Как хранить лук в холодильнике

Эксперты не советуют класть лук и чеснок в холодильник, если хотите сохранить их свежими надолго. Внутри холодильника всегда влажно и слишком холодно. Кроме того, овощи легко впитывают аромат других блюд. Поэтому холодильник - не лучшее место, где хранить лук.

Но если вы уже почистили овощи, то это другое дело. Храните их в холодильнике не более недели и подальше от остальных продуктов.

