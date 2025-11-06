На выбор предлагается четыре различных курса подготовки.

В Польше запускают пилотную программу всеобщей военной подготовки wReady, в рамках которой каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет RMF24.

"Каждый из нас призван заботиться о своей Родине. Не каждый будет служить в армии, не каждый станет солдатом, не каждый примет присягу, но каждый из нас должен обладать навыками, знаниями и практическим пониманием того, как вести себя в сложных ситуациях", - заявил он.

Отмечается, что программа всеобщей оборонной подготовки wReady начинается с 22 ноября и продлится до 14 декабря. В ней смогут принять участие все совершеннолетние граждане Польши, но лимит пилотного этапа составляет 25 000 человек. Обучение будут проводить исключительно в выходные.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик поделился, что на выбор предлагается четыре курса: базовый курс по технике безопасности, курс выживания, медицинский курс и курс кибергигиены. По его словам, в 2026 году планируется обучить в общей сложности около 400 000 человек.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик рассказал, что его страна планирует начать строительство национальной системы противодействия дронам в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы ЕС по созданию "стены дронов". По его словам, в этом месяце министерство сообщило об инвестициях в технологии обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских дронов в рамках более широкой программы противовоздушной обороны.

Томчик отметил, что система защиты от дронов ЕС может дополнить польский механизм в будущем. По его словам, министерство намерено использовать новую программу оборонных займов ЕС "SAFE" для финансирования защиты страны от беспилотников.

